Ex Reggina, nuova esperienza per Strambelli: è il colpaccio del Molfetta

27 Novembre 2020 21:44

Colpaccio del Molfetta (Serie D): è stato ufficializzato l’arrivo dell’ex attaccante della Reggina Nicola Strambelli

“Ci volete grandi e noi non abbiamo paura di pensare in grande. Oggi ufficializziamo l’acquisto di un top player: Nicola Strambelli. Un fenomeno, giocatore straordinario, un lusso per la categoria. Trequartista con un piede che incanta e idee che lasciano a bocca aperta, sarà un valore aggiunto per Bartoli. Un acquisto strappa applausi, un colpo unico della nostra super società. Non vediamo l’ora di applaudirlo. Benvenuto Nicola!!!”. Con questo post su Facebook, il Molfetta annuncia il colpo Nicola Strambelli. L’ex calciatore della Reggina, nell’ultima stagione al Lecco, ha firmato quindi per un club di Serie D.