Coronavirus a Messina, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia: tutti i DATI Comune per Comune [DETTAGLI]

20 Novembre 2020 09:49

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Messina: la situazione dei vari comuni, ecco i dettagli

Coronavirus– In provincia di Messina si sta fronteggiando la pandemia da Covid 19 con estrema determinazione. Nell’Area Metropolitana la situazione è sotto controllo anche se in alcuni paesi il contagio è alquanto esteso: a Patti sono sedici i nuovi casi di positività, confermati dal tampone molecolare. A fronte di due guariti il bilancio degli attuali contagi sale a 75. Tre nuovi contagiati anche a Caprileone. A Sinagra sono 44 i casi di accertata positività. A Pace del Mela, apprensione per alcuni nuovi casi di positività, riscontrati all’interno di una Comunità di alloggio. Sale a 11 il numero dei casi a San Pier Niceto.