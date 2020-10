Roland Garros – La strada verso la finale: Nadal l’uomo da battere, Djokovic in cerca di riscatto

7 Ottobre 2020 14:21

Il Roland Garros si avvia verso la finale annunciata fin dalla vigilia: Rafa Nadal è l’uomo da battere a Parigi, Novak Djokovic l’avversario più accreditato per fare l’impresa

Il weekend si avvicina e il Roland Garros entra nelle fasi più calde in vista della finalissima. Quando si parla di tennis, Parigi fa rima con Nadal. Il campione spagnolo insegue il record di Slam di Roger Federer, distante appena una lunghezza. Contro Sinner nei quarti di finale ha sofferto, ma ne è venuto fuori alla grande, mostrando tutto il suo talento e la sua esperienza su una superficie che lo consacra come migliore della storia. L’unico avversario che sembra in grado di poterlo impensierire è Novak Djokovic, voglioso di riscattare la figuraccia degli US Open: il serbo colpì con una pallina una giudice di linea, venendo squalificato e perdendo l’occasione di vincere il 18° Slam della sua carriera. Un’occasione che a Parigi non si farà sfuggire. Attenzione infine all’outsider Diego Schwartzman. Il piccolo argentino ha già strappato due set a Rafa Nadal sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia: la rivincità avrà luogo in semifinale sul rosso di Parigi e battere lo spagnolo aggiudicandosi 3 set sembra più di un’impresa. Segui il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN. Attiva Ora