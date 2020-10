Risultati Serie B, 2ª giornata: in campo Chievo-Salernitana

3 Ottobre 2020 14:31

Risultati Serie B, 2ª giornata – Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi di cadetteria per il secondo turno del campionato

Risultati Serie B, 2ª giornata – E’ iniziato lo scorso weekend il campionato cadetto 2020-2021. La Reggina ha pareggiato a Salerno all’esordio, per la prima in B a sei anni di distanza. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Teramo, arriva al Granillo il Pescara per la prima interna di stagione. Compito impegnativo per il Cosenza, impegnato invece in casa della retrocessa Spal. In tempo reale, tutti gli aggiornamenti dai campi di Serie B minuto per minuto, segui il LIVE di StrettoWeb.

SABATO 3 OTTOBRE

ore 14:15

Chievo-Salernitana 1-1

ore 16:15

Ascoli-Lecce

Empoli-Monza

Entella-Reggiana

L.R. Vicenza-Pordenone

Reggina-Pescara

Spal-Cosenza

Venezia-Frosinone

DOMENICA 5 OTTOBRE

ore 15:00

Pisa-Cremonese

ore 21:00

Cittadella-Brescia