Reggio Calabria: guida in stato di ebbrezza, arrestato figlio di esponente della locale di ‘Ndrangheta di Cinquefrondi [NOME e DETTAGLI]

23 Ottobre 2020 08:17

Reggio Calabria: arrestato e condotto ai domiciliari figlio di esponente della locale di ‘Ndrangheta di Cinquefrondi, deve scontare la pena residua per il reato di guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taurianova (Reggio Calabria), hanno notificato l’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, nei confronti di Orazio Ierace, cl.85, per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

Il medesimo (figlio di Michele Ierace, esponente della locale di ‘Ndrangheta di Cinquefrondi), già sorvegliato speciale ed avvisato orale, gravato da condanne definitive per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e coinvolto nella operazione “Alba e Tramonto” del luglio del 2008, aveva richiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, misura però, che proprio in virtù dell’excursus criminale dell’uomo è stata ritenuta inadeguata dall’A.G., proponendo invece, quella della detenzione domiciliare.