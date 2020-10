Reggina e Pescara si affronteranno nell’anno della rinascita

1 Ottobre 2020 16:10

Gli amaranto ospiteranno gli abruzzesi dopo il pareggio di Salerno nella prima giornata

Il Granillo torna a respirare aria di Serie B dopo sei anni ed una campagna acquisti incredibile da parte del presidente Gallo e del DS Taibi, che hanno portato nello Stretto la qualità e l’esperienza di Faty, Lafferty, Crisetig e soprattutto Jeremy Menez, ex di Milan e Roma. Anche per il Pescara è una sorta di anno zero. Partiti nello scorso campionato con l’ambizione di un posto play-off, gli abruzzesi si sono ritrovati nelle torbide retrovie e hanno dovuto giocarsi la permanenza tra i cadetti ai rigori con il Perugia del pescarese Massimo Oddo. Ed è proprio dal tecnico dell’ultima promozione che il Pescara è ripartito in questa Serie B.

I precedenti tra le due squadre sorridono alla Reggina, che conduce 7-5 negli ultimi 17 scontri, ma al Granillo la musica è ben diversa perché gli amaranto sono usciti vincitori ben 5 volte su 8. Clamorosa l’impresa del 17 Settembre 2011, quando alla quarta giornata il Pescara di Zeman si presentò a Reggio con tre futuri campioni come Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti. In quell’occasione fu Simone Missiroli, con una doppietta, a condurre verso il 4-2 gli amaranto contro una compagine che chiuse in testa con il record di gol davanti a squadre come Sampdoria, Sassuolo, Verona e Torino.

All’epoca Jeremy Menez, neo-acquisto del già milionario PSG, di certo non immaginava che nove anni dopo sarebbe approdato a Reggio Calabria e avrebbe firmato in slalom il pareggio della Reggina sul campo della Salernitana. Partita bellissima e ricca di occasioni all’Arechi, dove gli uomini di Mimmo Tedesco ci hanno messo tutto: qualità tecnica, capacità di soffrire e buonissime trame di gioco. Meglio i campani nella parte iniziale, poi la pressione della Reggina si è fatta sempre più forte e se è vero che il salernitano Tutino si è divorato il gol della vittoria, è vero anche che solo un gollonzo ha permesso a Casasola di battere il portiere baby fenomeno Plizzari. Nonostante il poco tempo a disposizione e i tanti innesti, seppur di qualità, Mimmo Toscano ha saputo assemblare una squadra parsa già all’altezza su un campo difficile come quello di Salerno.

Di certo non sarà facile nemmeno l’incontro con il Pescara. Pur non brillando (male i nuovi arrivati Valdifiori, impalpabile, e Riccardi, nemmeno schierato), gli abruzzesi sono riusciti ad ergere un vero e proprio muro per difendere la porta dal Chievo favorito. Per 67 minuti un Fiorillo in gran forma aveva tenuto a galla il Delfino, che poi ha sprecato due ghiotte occasioni a metà ripresa, negandosi una vittoria che sarebbe stata clamorosa.

Diversi i dubbi di formazione per Massimo Oddo, che però partirà sicuramente con il suo 4-3-2-1: Di Grazia e Capone hanno quasi consegnato i 3 punti al Pescara, per cui potrebbero sostituire Galano e Bocic. Anche Mimmo Toscano potrebbe trarre spunto dall’ottimo secondo tempo di Salerno, ma di sicuro il tecnico farà la formazione partendo da Jeremy Menez. Ballottaggio tra Denis e Lafferty per una maglia in attacco, con l’eroe della promozione favorito, così come Bellomo è favorito su Hachim Mastour. Nel caso in cui il mister riuscisse a recuperare un altro dei suoi talenti a disposizione, Rigoberto Rivas, costui potrebbe partire dalla panchina.

La Reggina è indicata dagli esperti di calcio e scommesse come una possibile mina vagante perché è qualitativamente una delle migliori squadre di un campionato che spesso riserva sorprese, seppur molti dei suoi talenti non abbiano avuto un rendimento costante nelle loro carriere. Questo, quindi, potrebbe essere l’anno della costanza verso la promozione: ecco perché il salto di categoria per la squadra di Toscano è una tra le giocate su cui è possibile puntare usufruendo eventualmente di uno dei bonus di benvenuto che i bookmaker mettono a disposizione dei nuovi iscritti sui loro portali online. Per avere informazioni e approfondimenti su questi tipi di offerte, è possibile informarsi leggendo la sezione con i 20 bonus scommesse di Wincomparator.com, sito che aiuta gratuitamente a orientarsi nell’universo delle scommesse online.

Guardando da vicino i “campioni” in rosa per sognare in grande, allora, potenzialmente un giocatore come Menez in Serie B può essere considerato un fuoriclasse e anche i vari Faty, Mastour e Crisetig venivano indicati come grandi promesse all’inizio del loro percorso. Starà a questi giocatori, alle capacità di convincimento del mister e a ottimi uomini “di categoria” come Bellomo e Bianchi fare in modo che ciò che è potenziale diventi realmente gol, divertimento e risultati… e perché no, si trasformi nella tanto sognata promozione.