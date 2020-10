Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domenica di forti temporali sull’Italia [DETTAGLI]

10 Ottobre 2020 17:56

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 11 ottobre 2020

Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 11 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord: generali condizioni di maltempo sulla Liguria centro orientale, sulla bassa Lombardia, sul Triveneto e sull’Emilia-Romagna; con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco in attenuazione dalle ore pomeridiane, ad eccezione delle relative zone costiere adriatiche. I fenomeni risulteranno intensi su levante ligure, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia ed assumeranno carattere nevoso sui settori alpini orientali, con quota neve in calo fino a 1000-1200 metri. Sulle restanti aree settentrionali il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, con decise schiarite dalla serata su pianura piemontese e Liguria di ponente.

Centro e Sardegna: molte nubi sull’isola con piogge e rovesci, in graduale miglioramento a partire dalle ore pomeridiane con decise schiarite sulle coste orientali. Estesa copertura nuvolosa sulle restanti regioni centrali con precipitazioni anche temporalesche, localmente intense su Toscana e Lazio; copertura e fenomeni in attenuazione dalla serata su Marche meridionali e buona parte dell’Abruzzo.

Sud e Sicilia: nuvolosita’ in aumento su basso versante tirrenico e Molise, con precipitazioni anche temporalesche dal pomeriggio; fenomeni, che sulla Campania, potranno assumere anche carattere di forte intensita’. Estese velature via via sempre piu’ spesse sulle restanti regioni meridionali, con ulteriore peggioramento serale e deboli piogge sulla Puglia garganica.

Temperature: minime in leggera diminuzione sulle aree alpine; stabili o in tenue aumento altrove; massime pressoché stazionarie sul sud peninsulare, in calo altrove.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna; moderati dai quadranti settentrionali su Liguria e coste nord adriatiche con raffiche di burrasca su queste ultime; deboli o moderati intorno sud-ovest al centro-sud peninsulare; deboli da nord sul rimanente settentrione.

Mari: da agitato a molto agitato al largo il mar di Sardegna; da molto mossi a localmente agitati il canale di Sardegna ed il medio Tirreno; mossi o molto mossi il Mar Ligure, il restante Tirreno e l’Adriatico; mosso lo Ionio; da poco mosso a mosso lo stretto di Sicilia, con moto ondoso intensificazione dalla serata.