Morte Santelli, Oliverio dà l’ultimo saluto al Presidente: “grave perdita per la Calabria, l’ho sempre apprezzata per le qualità umane”

17 Ottobre 2020 13:11

La visita dell’ex Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, che ha reso omaggio alla salma di Jole Santelli presso la camera ardente

“E’ una perdita grave per l’intera Calabria. Morire a 51 anni è molto triste. Sono molto dispiaciuto, con Jole, dal punto di vista personale, avevo un rapporto di amicizia che è nato prima del suo arrivo in Parlamento nel 2001 e ho avuto modo di apprezzarne le qualità umane e la sua tenacia e combattività. Al di là delle appartenenze”. Lo ha detto l’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, dopo avere reso omaggio alla salma di Jole Santelli presso la camera ardente allestita nella piazza degli uffici della Regione Calabria a Catanzaro.

Santelli: l’omaggio degli ex presidenti della Regione Calabria

A rendere omaggio al feretro del Presidente Jole Santelli ci sono anche ex governatori della Regione. In particolare, alla camera ardente nella Cittadella sono arrivati, come detto, Mario Oliverio, ultimo Presidente della Calabria prima di Santelli, Guido Rhodio e Donato Veraldi, che sono stati alla guida negli anni ’90. Particolarmente commoventi gli abbracci e i saluti che i tre ex presidenti di Regione hanno rivolto ai familiari di Santelli.