Messina: quando pensavi di averle viste tutte e trovi il sindaco De Luca appeso a testa in giù ad un trapezio da circo [FOTO]

30 Ottobre 2020 12:01

Messina. Il sindaco De Luca pubblica su Facebook foto di sé stesso appeso ad un trapezio da circo. No, non è esaurimento nervoso, è il lancio di una campagna di raccolta fondi

Proprio quando si pensava che, per quanto pittoresco, il sindaco della città di Messina, Cateno De Luca, le avesse fatte vedere tutte, eccolo appeso a testa in giù al trapezio da circo della compagnia Orfei, impegnato in una raccolta fondi a sostegno di quest’ultima.