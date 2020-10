Juventus-Napoli, striscione shock dei partenopei: “3-0 a tavolino? Siete il cancro, non esiste vaccino” [FOTO]

4 Ottobre 2020 22:17

Juventus-Napoli annullata, i partenopei rischiano il 3-0 a tavolino. Fuori dallo stadio San Paolo appaiono due striscioni shock contro i bianconeri

Juventus-Napoli è stata ufficialmente annullata. I bianconeri sono scesi in campo regolarmente aspettando, come da regolamento, per 45 minuti il Napoli che non è mai partito alla volta di Torino dopo i due casi di Coronavirus. Adesso il giudice sportivo dovrà esprimersi e l’opzione del 3-0 a tavolino sembra altamente percorribile. I tifosi del Napoli hanno espresso la loro frustrazioni con due striscioni shock apparsi fuori dal San Paolo che recitano: “3a0 a tavolino? Siete il cancro… non esiste vaccino” e “Il peggior virus si chiama Juventus”.