Juventus-Napoli, parla Agnelli: “protocollo da seguire. De Laurentiis? Mi ha chiesto il rinvio con un messaggio”

4 Ottobre 2020 21:28

Andrea Agnelli interviene sulla questione Juventus-Napoli: il presidente bianconero spiega di volersi attenere al protocollo nonostante preferisca vincere sul campo

“Non devo farmi un’idea io. Credo sia indispensabile fare chiarezza: abbiamo dei protocolli molto chiari. Era prevedibile sarebbe successo un caso di positività all’interno di un ‘Gruppo Squadra’. In questo caso si applica un Protocollo della Figc approvato dal CTS. Nel nostro caso il gruppo squadra va in isolamento fiduciario presso una struttura indicata. Questo ci permette di continuare ad allenarci e giocare. C’è molta chiarezza, è stato un lavoro molto importante svolto dalla Federazione con il Ministero della Salute: si sa cosa succede, ed è quello che abbiamo fatto anche noi ieri dopo due positività“. Si è espresso così ai microfoni di Sky Sport, Andrea Agnelli in merito alla situazione di Juventus-Napoli. La partita non verrà disputata poichè il Napoli è stato fermato dall’Asl dopo i recenti casi di Coronavirus, contravvenenedo però alla posizione della Lega che, forte del proprio protocollo, ha chiarito la possibilità di giocare in regime di quarantena soft.

Agnelli ha poi aggiunto: “il protocollo è un documento vivo perché andando avanti scopriamo sfaccettature non ipotizzate a tavolino. L’importante è voler giocare. Le casistiche saranno individuate, risolte e il protocollo così può essere aggiornato in modo che noi possiamo continuare a fare il nostro mestiere. De Laurentiis mi ha scritto un messaggio e io ho risposto che la Juventus, come sempre, si attiene ai regolamenti. Ha chiesto il rinvio della partita? Sì. Noi però abbiamo delle norme che ci dicono come comportarci: ogni industria ha dei regolamenti e a quelle dobbiamo attenerci. Se mi dispiacerà vincere 3-0 a tavolino? Io voglio vincere sul campo sempre”.