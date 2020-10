Juventus, Dybala resta in panchina contro il Crotone: duro sfogo nel tunnel con Paratici

18 Ottobre 2020 15:26

Paulo Dybala lasciato in panchina da Pirlo nella sfida fra Crotone e Juventus: l’attaccante argentino si sfoga duramente con Paratici nel tunnel

Inizio di stagione piuttosto complicato per la Juventus. Il club bianconero, orfani di Cristiano Ronaldo fermato dal Coronavirus, ha rimedato il suo secondo pareggio stagionale nella sfida di ieri sera in trasferta a Crotone. I campioni d’Italia si trovano attualmente al 5° posto in classifica, con 8 punti guadagnati, 3 dei quali ottenuti a tavolino contro un Napoli davvero in forma che avrebbe venduto cara la pelle nello scontro diretto. Il pareggio di Crotone potrebbe aver lasciato qualche strascico nella rosa. Secondo ‘Tuttosport’ infatti, Paulo Dybala non avrebbe preso bene il suo mancato impiego, giustificato dalle sue incerte condizioni di salute dopo i problemi fisici avuti in nazionale. L’argentino si sarebbe sfogato duramente nel tunnel degli spogliatoio con il direttore sportivo Fabio Paratici chiedendo spiegazioni.