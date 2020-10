Influenza, vaccino gratis per i bambini dai 6 mesi ai sei anni: la Calabria ancora senza una delibera

8 Ottobre 2020 15:53

Vaccino influenzale gratis per i bambini solo in 8 regioni

Vaccino gratis per i bambini dai 6 mesi ai sei anni in Veneto, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia, Liguria, e in Puglia solo se avanzeranno dosi, mentre nella altre regioni o non e’ prevista la gratuita’ o proprio non ci sono ancora delibere in merito. La mappatura e’ stata realizzata dalla Societa’ Italiana di Pediatria, che l’ha pubblicata sull’ultimo numero della propria rivista. Un’importante novita’ della circolare ministeriale dello scorso giugno, scrivono gli esperti della Sip, e’ rappresentata dalla forte raccomandazione, non solo condivisa ma anche auspicata dalla Societa’ Italiana di Pediatria, di vaccinare i bambini sani (6 mesi/6 anni di eta’). “Stante la raccomandazione del Ministero, spetta pero’ alle Regioni decidere se trasformarla in offerta gratuita e attiva e con quali modalita’ organizzative farlo“. Da qui la mappatura, realizzata insieme ai presidenti delle sezioni regionali della societa’ e aggiornata al 22 settembre. Secondo la Sip quindi l’Emilia Romagna non vaccinera’ gratuitamente i bambini, mentre le Regioni che ancora non hanno una delibera al riguardo sono Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Basilicata e Calabria. mentre per le altre (Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Province Autonome di Tento e Bolzano, Molise e Marche) non ci sono dati.