Giro d’Italia 2020 – Diego Ulissi trionfa in volata a Monselice: la maglia rosa Almeida allunga sugli inseguitori

16 Ottobre 2020 16:31

Diego Ulissi trionfa in volata nella 13ª tappa del Giro d’Italia 2020: la maglia rosa Joao Almeida allunga sugli inseguitori in classifica generale

Braccia al cielo per Diego Ulissi a Monselice, traguardo della 13ª tappa del Giro d’Italia 2020. Il ciclista italiano firma il secondo successo nella 103ª edizione della Corsa rosa dopo quello ottenuto ad Agrigento, vincendo la frazione Odierna. Vittoria in volata per Diego Ulissi che riesce a battere la maglia rosa Joao Almeida, in grado di allungare in classifica sugli inseguitori grazie a 6” di abbuono. Completa il podio Patrick Konrad. Vincenzo Nibali (9°) e Domenico Pozzovivo (16°) scivolano rispettivamente a 1’03”e 1’07” dal leader della classifica generale, gap tranquillamente colmabile quando arriveranno le dure salite nelle quali si deciderà l’esito del Giro d’Italia 2020.