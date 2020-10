Giro d’Italia 2020 – La classifica generale dopo la 7ª tappa: Nibali e Pozzovivo a caccia della maglia rosa

9 Ottobre 2020 16:32

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 al termine della 7ª tappa: Joao Almeida resta in maglia rosa, Nibali e Pozzovivo mantengono invariato il distacco dal leader

Anche la 7ª tappa del Giro d’Italia 2020 è consegnata agli archivi. Per la terza volta in questa 103ª edizione della Corsa Rosa è stato Arnaud Demare ad aggiudicarsi la vittoria sul traguardo di Brindisi, in volata su Sagan e Matthews. Situazione di classifica generale invariata con Joao Almeida ancora in maglia rosa, mentre Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo mantengono i rispettivi distacchi dal leader di classifica in attesa delle tappe più calde.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 7ª tappa:

1) Joao Almeida 24H48’29”

2) Pello Bilbao 43”

3) Wilco Kelderman 48”

4) Harm Vanhoucke 59”

5) Vincenzo Nibali 01’01”

6) Domenico Pozzovivo 01’05”

7) Jakob Fuglsang 01’19”

8) Steven Kruijswijk 01’21”

9) Patrick Konrad 01’26”

10) Rafal Majka 01’32”

12) Fausto Masnada 01’38”

13) Ilnur Zakarin 01’44

21) Simon Yates 3’52”