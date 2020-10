Coronavirus, Cristiano Ronaldo replica a Spadafora: “tutto falso, ho rispettato il protocollo”

16 Ottobre 2020 17:01

Cristiano Ronaldo replica alle dichiarazioni del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: attraverso una diretta Instagram CR7 afferma di aver rispettato il protocollo anti-Covid

“Se Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria“. Si era espresso così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni de ‘Il Mix delle cinque’, programma in onda su Radio Uno. La prima risposta era arrivata dalla Juventus che ha specificato attraverso una nota come Cristiano Ronaldo sia tornato in Italia, al fine di proseguire la quarantena presso il proprio domicilio, con un volo privato autorizzato dall’autorità sanitaria competente.

Nel pomeriggio odierno, Cristiano Ronaldo ha tenuto una diretta su Instagram nel quale è intervenuto in prima persona sull’argomento, smentendo le parole del ministro dello Sport e affermando di aver seguito correttamente il protocollo anti-Covid. “Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto, è una bugia – ha spiegato il portoghese – . Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino. Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare i giorni. La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Ma per ora è ok. Come vedete sto bene. Sono asintomatico e questa notte ho dormito bene. Vi volevo ringraziare per i tanti messaggi di supporto che mi avete mandato. Spero di tornare presto ad allenarmi, giocare e godermi la vita. Quando stai bene di testa non hai problemi“.