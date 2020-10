Coronavirus a Reggio Calabria, il sindaco di Rosarno chiude il cimitero: “nei prossimi giorni decideremo per alcune attività commerciali” [VIDEO]

21 Ottobre 2020 15:10

Coronavirus a Reggio Calabria, il sindaco di Rosarno chiude il cimitero: “nei prossimi giorni decideremo per alcune attività commerciali. Usare sempre la mascherina e rispettare il distanziamento sociale”

Chiusura del cimitero in vista della festività del 2 Novembre e nei prossimi giorni l’amministrazione comunale valuterà se tenere aperto alcune attività commerciali. E’ quanto ha detto in un video postato su facebook dal sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà: “sono un pò preoccupato di quanto sta succedendo nella nostra città, usare sempre la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Chiudere le scuole? Per adesso no, ma valuteremo”. In basso il VIDEO MESSAGGIO completo del sindaco di Rosarno.