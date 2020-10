Coronavirus, Tripodi annuncia: “Polistena primo ospedale della provincia con tamponi rapidi già disponibili”

30 Ottobre 2020 11:22

Coronavirus, il vicesindaco Tripodi: “grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale con i fondi della campagna Sosteniamoci, oggi abbiamo donato i primi 500 tamponi rapidi all’ospedale di Polistena”

“Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale con i fondi della campagna Sosteniamoci, oggi abbiamo donato i primi 500 tamponi rapidi all’ospedale di Polistena“, è quanto afferma il vicesindaco Michele Tripodi. “Un importante risultato-prosegue– che siamo riusciti a raggiungere per primi dando dimostrazione ancora una volta che se si amministra bene a tutela della salute dei cittadini di tutto il territorio, si possono raggiungere grandi obiettivi in tempi brevi. Con i tamponi rapidi già dentro gli ospedali si sarebbero potuti evitare i contagi nelle strutture sanitarie avvenuti in questi giorni, mettendo prima del tempo in sicurezza sia le persone in attesa di ricovero, sia gli operatori che inevitabilmente vi sarebbero stati a contatto. Con i tamponi rapidi da oggi disponibili, sarà possibile compiere screening rapidi all’ospedale di Polistena sia sulle persone da ricoverare che sul personale di interi reparti, in modo tale da mappare velocemente i contatti stretti e le persone contagiate sottoponendole all’immediata quarantena senza pregiudicare la funzionalità dei servizi. È un grande passo in avanti dunque per Polistena e per tutto il territorio che deve costituire un esempio per tutti nella gestione della fase pandemica dentro la quale sfortunatamente ci ritroviamo. Forza e coraggio, teniamo duro, non lasciamo nulla al caso e sforziamoci, ognuno per la propria parte, a collaborare per bloccare e sconfiggere la diffusione del coronavirus drammaticamente esplosa anche sui nostri territori. È d’obbligo ora un impegno straordinario da parte di tutti”, conclude.