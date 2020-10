Coronavirus, Gallico Catona in isolamento: rinviato il match contro la Vigor Lamezia

9 Ottobre 2020 10:51

Il Gallico Catona è stato messo in isolamento domiciliare dall’Asp di Reggio Calabria: match contro la Vigor Lamezia dell’11 rinviato al 14 ottobre

“LA Società A.S.D.Gallico Catona F.C. comunica che la gara in programma Domenica 11 Ottobre 2020 con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30 presso lo Stadio N. Lo Presti di Gallico Sup valevole per la terza giornata di andata del campionato di Eccellenza è stata “RINVIATA” a mercoledì 11 Novembre 2020 con calcio d’inizio alle ore 14:30″. E’ quanto si legge sul profilo ufficiale Facebook del Gallico Catona, che comunica il rinvio del match di domenica contro la Vigor Lamezia al mercoledì successivo. La motivazione risiede nel fatto che tutto il gruppo squadra del club reggino è stato messo in isolamento domiciliare dall’Asp di Reggio Calabria per 14 giorni, così come comunica la società lametina.