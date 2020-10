24 Ottobre 2020 19:00

Coronavirus a Reggio Calabria: 8 casi totali a Gioia Tauro. Lo comunica il sindaco Aldo Alessio

“I casi di Covid-19 accertati ad oggi a Gioia Tauro sono saliti a otto, e sono tutti in quarantena sotto la stretta sorveglianza sanitaria del dipartimento di prevenzione”, è quanto afferma il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio. “Raccomandiamo tutti a una maggiore prudenza e a non sottovalutare il pericolo del Covid-19. Chiediamo, ancora una volta, a tutti i nostri concittadini una maggiore collaborazione, responsabilità e soprattutto buon senso. Troppi giovani frequentano Piazza dell’Incontro e altri punti di ammassamento senza alcuna precauzione e prudenza, in particolare senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. Dobbiamo avere più rispetto verso gli anziani e le persone più fragili e a maggiore rischio sanitario. Facciamo appello alle famiglie affinché diano i giusti consigli ai propri figli e vigilino sul loro comportamento anche fuori di casa. Siamo fiduciosi sul buon comportamento dei cittadini gioiesi. Diversamente saremo costretti a emanare ordinanze sindacali con misure più restrittive dalle attuali. Lunedì, decideremo sulla eventuale chiusura del cimitero durante i giorni antecedenti e successivi al giorno della commemorazione dei defunti. Al fine di meglio contrastare la diffusione del Covid-19, Vi raccomandiamo vivamente di rispettare le tre regole fondamentali di prevenzione: usare la mascherina anche all’aperto; mantenere il distanziamento fisico; lavarsi spesso le mani. Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi. Uniti si vince”, conclude.