Bayern Monaco-Atletico Madrid, lo sfogo di Muller contro l’arbitro: “loro sono i delinquenti d’Europa e tu ammonisci me?”

22 Ottobre 2020 10:34

Duro sfogo di Thomas Muller contro l’arbitro in Bayern Monaco-Atletico Madrid: al tedesco non va giù il giallo preso visti i troppi falli degli spagnoli

Il Bayern Monaco ha inzito da dove aveva lasciato. I campioni d’Europa in carica hanno esordito nella Champions League 2020-2021 con un netto successo arrivato per 4-0 contro l’Atletico Madrid. Una sfida molto più complicata di quanto dica il punteggio, con il ‘Colchoneros’ grintosi e fallosi come sempre. Al termine della gara ben 13 falli per i ragazzi di Simeone e 4 gialli (Renan Lodi, Koke Hector Herrera e Lucas Torreira), contro i due presi dal Bayern. Uno di essi è stato sventolato dall’arbitro Oliver nei confronti di Thomas Muller che non l’ha presa bene. Il tedesco, visto l’atteggiamento e la fama degli avversari, è andato faccia a faccia con il direttore di gara urlando: “mi stai prendendo in giro? Stiamo giocando contro i delinquenti d’Europa e tu mi ammonisci per questo?“.