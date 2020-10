Automobilismo, nuovo talento nella scuderia RO Racing: è il giovane Giuseppe Testa

14 Ottobre 2020 14:14

Un nuovo talento nella scuderia RO Racing: si tratta del giovane molisano classe ’94 Giuseppe Testa, vincitore del titolo italiano junior nel 2016

L’esordio del talentuoso driver molisano, classe 1994, con i colori del sodalizio di Cianciana avverrà già al prossimo Rally del Molise, in programma questo fine settimana a Campobasso. Testa, che sarà al via in coppia con Cristian con una Skoda Fabia R5, proverà a rimettere il proprio sigillo nella gara di casa per la quarta volta. Gli accordi tra Testa e la RO racing prevedono un partenariato anche nel 2021.

“La voglia di fare bene è tanta perché è la gara di casa che è intitolata al mio amico Giuseppe Matteo che è prematuramente scomparso – ha detto Giuseppe Testa – la scelta della vettura è caduta su una Skoda Fabia della Delta Rally, struttura della quale mi fido ciecamente, l’incognita meteo potrebbe creare qualche problema, sono felice di questo mio nuovo partenariato con la RO racing”.