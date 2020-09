Sorteggio Champions League – Le squadre collocate nelle 4 fasce: le italiane rischiano un girone di ferro

30 Settembre 2020 23:28

Completo il quadro delle squadre che prenderanno parte alla Champions League 2020-2021: definite le 4 fasce per i sorteggi con Juventus fra le teste di serie, mentre Inter, Atalanta e Lazio si trovano nel terzo gruppo

Mancavano solo 3 squadre all’appello e sono arrivate in serata: Salisburgo, Krasnodar e Midtjylland sono le ultime tre qualificate alla fase a gironi della prossima Champions League. Si completa dunque il quadro delle 32 partecipanti alla prossima edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’, il quale sorteggio è programmato domani alle ore 18:00 in quel di Ginevra. Classici 8 gironi da 4 squadre ciascuno, prima giornata il 20-21 ottobre.

L’Italia schiera ben 4 squadre nella competizione: la Juventus è l’unica in prima fascia mentre Inter, Atalanta e Lazio sono in terza. Per i bianconeri il pericolo principale arriva dalla second fascia con tante big fra le quali spiccano Barcellona, Manchester City e il nuovo Chelsea rinforzato sul mercato. Per le altre tre italiane si prospetta un girone piuttosto complicato: Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool e PSG dalla prima fascia; le già citate big della seconda alle quali si aggiungono Atletico Madrid, Manchester United e Borussia Dortmund; e le insidiose Marsiglia e Mönchengladbach. Il girone più tosto, da evitare assolutamente per la Juventus, sarebbe composto da Barcellona, Lipsia e Marsiglia. Per Inter, Atalanta e Lazio invece: Bayern/Liverpool, Barcellona/City, Marsiglia/Mönchengladbach

Le quattro fasce dei gironi di Champions League:

Prima fascia: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).

Seconda fascia: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), Inter (Ita), Olympiacos (Gre), Lazio (Ita), Atalanta (Ita), Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Mönchengladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung).