Simone Corazza, Reggio sarà per sempre casa tua: l’attaccante dona vestiti e giochi per i più bisognosi [FOTO]

6 Settembre 2020 15:31

Un grande uomo prima che un grande calciatore: Simone Corazza si è reso protagonista di un grande gesto solidale prima di lasciare Reggio Calabria

E’ bastato un solo anno per entrare nel cuore dei tifosi della Reggina. A suon di gol Simone Corazza si è rilanciato a livello professionistico dopo una serie di stagioni negative e, al tempo stesso, ha regalato al popolo amaranto la soddisfazione del ritorno in Serie B. Diverse vicissitudini hanno costretto la società a privarsene, adesso inizierà una nuova avventura all’Alessandria, ma difficilmente Reggio Calabria dimenticherà il suo Joker. Perché prima di giudicare il calciatore, si giudica la persona. E tranquillamente si può affermare che Corazza si è rivelato un campione, non soltanto in campo, ma anche e soprattutto fuori dal terreno di gioco. Come si legge nel post che la Croce Rossa Italiana locale ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’attaccante friulano prima di lasciare la città ha donato vestiti e giochi per i più bisognosi. Un gesto che vale più di mille parole e testimonia ancora di più l’attaccamento del giocatore e della sua famiglia con Reggio. Corazza si separa dalla città calabrese dello Stretto, ma deve essere consapevole che i reggini saranno sempre pronti ad accoglierlo: questa ormai è casa sua!