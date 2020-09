Servizio di inserimento lavorativo, collaborazione tra Aipd Reggio Calabria e Decathlon di Gioia Tauro

24 Settembre 2020 15:49

Un nuovo traguardo, una nuova avventura per AIPD Reggio Calabria Onlus! Mercoledì 23 settembre Antonio Barbieri, giovane con sindrome di Down (sD) di AIPD Reggio Calabria Onlus, ha iniziato il tirocinio formativo che lo vedrà impegnato per dodici mesi, presso il punto vendita Decathlon Gioia Tauro, tra sorrisi e tante emozioni. Antonio è inserito nel reparto running/walking/roller con la mansione di aiuto commesso. L’esperienza, promossa e seguita dalla sezione AIPD Reggio Calabria Onlus, rientra nelle attività del progetto di AIPD Nazionale denominato Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) per le persone con sindrome di Down e reso possibile grazie all’accordo sottoscritto tra AIPD Nazionale e la catena di negozi di articoli sportivi.

Il protocollo di lavoro redatto dall’AIPD prevede cinque fondamentali linee di lavoro:

• la consulenza e il sostegno alle persone con sindrome di Down;

• il rapporto costante con le aziende per la loro sensibilizzazione;

• la promozione e cura degli inserimenti lavorativi;

• un archivio di documentazione legislativa in merito al tema del lavoro;

• i rapporti con le amministrazioni pubbliche locali.

Il servizio si propone inoltre, attraverso colloqui di conoscenza e di valutazione, di sostenere le persone con sindrome di Down adulte e le loro famiglie nell’orientamento al termine del ciclo scolastico, indirizzandole verso il percorso a loro più idoneo che possa contribuire a sostenere una buona qualità di vita. Il SIL offre inoltre, per le persone con sD che ne hanno le potenzialità, le capacità e soprattutto la motivazione, di sostenerle nell’avviamento concreto nel mondo del lavoro, affinché possano trovare un’occupazione adeguata e creare le basi per una vita il più possibile indipendente. L’inserimento lavorativo di Antonio e la formazione dei dipendenti Decathlon vengono supportati e monitorati dalla psicologa D.ssa Alessandra Stelitano, psicologa dell’AIPD Reggio Calabria Onlus. Si ringrazia @decathlongioiatauro per la gentilezza e competenza dei suoi collaboratori interni e AIPD sede Nazionale – in particolare la D.ssa Monica Berarducci responsabile dell’Osservatorio sul Mondo del Lavoro di AIPD nazionale – per il supporto costante che hanno profuso.