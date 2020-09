Reggio Calabria: fitta rete di incontri per la candidata a sindaco Maria Laura Tortorella

18 Settembre 2020 08:42

Reggio Calabria: Maria Laura Tortorella candidato Sindaco per il Patto Civico negli ultimi giorni è stata impegnata in una fitta serie di incontri

Maria Laura Tortorella candidato Sindaco per il Patto Civico negli ultimi giorni è stata impegnata in una fitta serie di incontri volti ad ascoltare e raccogliere le istanze dei cittadini e delle associazioni di categoria ed illustrare il programma elettorale del Patto Civico. Inoltre, nella giornata di lunedì 14 settembre, presso l’Accademia del bergamotto ha incontrato il Prof. Caminiti, il Prof. Focà ed altri membri dell’Accademia per uno scambio di opinioni e di idee sullo sviluppo dell’economia della Città, sulla sua storia e sulle principali possibilità di risanamento e di crescita a partire dalle eccellenze esclusive del territorio, quali la produzione del bergamotto. Nel corso dell’incontro i gentili ospiti hanno sottolineato l’importante bagaglio di esperienza e di competenza della dr.ssa Tortorella complimentandosi con lei per la scelta di mettersi al servizio della Città. Nella stessa giornata Maria Laura Tortorella ha incontrato il Comitato “Diramazione Lombardo” per vedere ed accogliere le istanze dei cittadini residenti che lamentano molteplici problematiche connesse alla mancata manutenzione della strada. Un incontro proficuo, utile per stilare un elenco di priorità di impegno per il dopo elezioni, che ha consentito, fra l’altro, di conoscere una realtà di quartiere attiva e responsabile. Nella giornata di martedì 15, la candidata sindaco ed alcuni candidati della Lista Patto Civico hanno incontrato un gruppo di cittadini presso l’Oasi P. Magro in via Reggio Campi. Nel corso dell’incontro, moderato dalla prof.ssa Rosa Iadevaia, sono stati affrontati diversi temi dell’agenda politica tra cui le politiche familiari. Proprio sulla specifica tematica è intervenuto anche il presidente dell’AFI cittadina dott. Domenico Marcianò. In particolare è stata illustrata la proposta del “Fattore famiglia” inserita nel programma elettorale di Patto Civico con l’intento di dare concreto sostegno alla famiglia cuore pulsante della società. Negli interventi che si sono susseguiti dopo quello della candidata sindaco, i presenti hanno potuto conoscere il complesso della proposta del Patto Civico per una “politica generativa” di innovazione, responsabilità, partecipazione e cambiamento.