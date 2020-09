Reggina, Taibi: “Serie B campionato imprevedibile, ma ci siamo mossi bene sul mercato”

9 Settembre 2020 18:56

Reggina, parla il ds Taibi: “abbiamo inserito in organico tasselli di spessore, puntiamo a piazzarci tra le prime otto”

E’ sempre al lavoro il ds Massimo Taibi, il suo obiettivo è affidare al tecnico Mimmo Toscano una squadra competitiva per il campionato cadetto. Dopo la promozione dalla Lega Pro, la Reggina si riaffaccia nel calcio che conta e non intende deludere le aspettative. Ecco le parole del direttore durante trasmissione “Speciale Calciomercato” sul canale su SeiTv e riportate da TuttoSalernitana:

“Riteniamo di esserci mossi bene, abbiamo inserito in organico tasselli di spessore che alimentano l’entusiasmo della tifoseria e il tasso tecnico della rosa. Abbiamo grande fiducia nel nostro allenatore e in uno staff che ha lavorato benissimo come testimonia la vittoria dello scorso campionato di C. E’ sempre difficile dire quali siano gli obiettivi, nessuno parte per perdere e il primo posto è il sogno di tutti. La B è un campionato imprevedibile, basti vedere il Pordenone ad un passo dalla finale e il Perugia retrocesso pur con una rosa di grande livello. Per una neopromossa sarebbe già un grande risultato piazzarsi tra le prime otto e poi giocarsela alla pari con tutte. Sappiamo bene che le avversarie sono tutte fortissime: Salernitana, Lecce, Monza e tante altre si stanno muovendo bene e daranno filo da torcere. Ma non ci faremo cogliere impreparati”.