Reggina, testa alla Salernitana: mattinata di prove tattiche al Sant’Agata

23 Settembre 2020 13:53

Reggina, il report dell’allenamento in vista della 1ª giornata di campionato: esordio in trasferta contro la Salernitana per gli amaranto

E’ sempre più vicino l’esordio stagionale della Reggina. La squadra di mister Toscano si sta preparando all’impegno in trasferta contro la Salernitana, prima gara del campionato di Serie B. Concentrazione massima dunque al centro sportivo Sant’Agata, l’intenzione è di partire ovviamente col passo giusto, nonostante l’avversario sia sicuramente molto insidioso. Nella mattinata di oggi lo staff tecnico ha organizzato una sessione di esercizi tattici e di prove sugli schemi, ecco il report della società: “la seduta di allenamento odierna si è svolta sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo una prima parte di attivazione muscolare, il tecnico ha provato qualche soluzione tattica in vista della gara con la Salernitana. La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto”. Per la giornata di domani, anti vigilia della partita, è prevista sempre una sessione mattutina.