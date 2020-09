Messa in sicurezza litorale Messina Sud: “A 2 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto ancora tutto fermo. A rischio la vita dei cittadini”

25 Settembre 2020 17:26

Messina. Amareggiata la messinese Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, a causa della stasi in cui versa il progetto di messa in sicurezza del litorale jonico messinese, il cui appalto è stato aggiudicato 2 mesi fa. “Ho sollecitato l’assessore”

“Siamo alla fine di settembre e il rischio di mareggiate sulla costa del litorale jonico del messinese che da Santa Margherita arriva al villaggio di Galati Marina, diventa sempre più pressante. Sono amareggiata perché dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto integrato, quasi due mesi fa, ancora non vi è stato il rilascio della VIA (la Valutazione d’Impatto Ambientale) da parte del Dipartimento regionale Ambiente”. Lo ha dichiarato la capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana Elvira Amata.

“Ho sollecitato l’assessore al Territorio Cordaro affinché intervenga al più presto sul dipartimento così da poter far partire i lavori. Non possiamo più perdere ancora tempo – ha aggiunto Amata – perché la forza dei marosi potrebbe giungere presto su abitazioni e strutture che si affacciano sul mare, con gravi danni non solo per le cose, ma anche mettendo a rischio la vita dei cittadini di quel territorio”.