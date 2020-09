Klaus Davi a Reggio Calabria: “solidarietà a Berlusconi per il Coronavirus, è un grande editore che non mi ha mai censurato una sola parola dandomi la massima libertà” [VIDEO]

7 Settembre 2020 14:03

Klaus Davi durante la presentazione dei candidati della sua lista nella campagna elettorale per le Comunali di Reggio Calabria, ha espresso solidarietà e vicinanza al Presidente Berlusconi colpito dal Coronavirus

“Massima solidarietà e vicinanza al Presidente Berlusconi per la sua malattia“: così Klaus Davi, candidato a Sindaco di Reggio Calabria, si è rivolto al fondatore di Forza Italia durante la presentazione dei candidati della sua lista, in un evento pubblico sul corso Garibaldi di Reggio Calabria nei giorni scorsi. “Berlusconi è il mio editore, lo conosco da 30 anni e non ha mai censurato una sola parola dei miei servizi. Nelle mie inchieste a favore della Calabria e del Sud, e contro la criminalità organizzata, ho la massima libertà“.