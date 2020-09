Elezioni Regionali Liguria, lo spoglio in tempo reale. Exit Pool: “Toti al 51-55%” [LIVE]

21 Settembre 2020 15:01

Elezioni Regionali Liguria: concluse le operazioni di voto, lo spoglio in tempo reale su StrettoWeb

Si sono concluse le operazioni di voto in Liguria per le elezioni regionali. Il Centro/Sinistra alleato con il M5S ha puntato su Ferruccio Sansa, mentre il Centro/Destra sull’uscente Giovanni Toti. Sarà un testa a testa tra questi due schieramenti con il Centro/Destra favorito. StrettoWeb seguirà lo spoglio in tempo reale.

Regionali Liguria, Exit Opinio-Rai: “Toti al 51-55%”

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%.