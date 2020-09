Catanzaro: al via gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie lungo la strada statale 280

18 Settembre 2020 17:48

Anas ha proceduto alla consegna dei lavori all’Associazione Temporanea d’imprese Pagano Ascolillo- Visco- Euroworkcon sede a San Pietro al Tanagro

Al via gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’ a Catanzaro; Anas, infatti, ha proceduto alla consegna dei lavori all’Associazione Temporanead’Imprese Pagano Ascolillo- Visco- Euroworkcon sede a San Pietro al Tanagro (SA). Nel dettaglio, le attività – del valore complessivo di circa 1 milione e 165 mila euro – consisteranno nella rimozione degli impianti esistenti obsoleti e vetusti, nella realizzazione della nuova cabina e della distribuzione elettrica, la realizzazione della nuova illuminazione in galleria con tecnologia led per un miglior comfort visivo e per il risparmio energetico,l’ illuminazione di emergenza e segnaletica luminosa, oltre agli interventi di pulizia e di verniciatura delle pareti. Le attività avranno inizio nei primi giorni del mese di ottobre e termineranno nel mese di gennaio 2021. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.