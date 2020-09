Reggina, il futuro di Reginaldo: stasera l’incontro con la società. Il Catania c’è, ma…

17 Settembre 2020 14:02

Calciomercato Reggina – Ancora da decifrare il futuro di Reginaldo, ormai fuori dal progetto della società: la situazione

E’ entrato finalmente nel vivo il calciomercato della Reggina. Dopo la fase iniziale ricca di colpi grossi e un “ingolfamento” delle uscite, adesso il direttore sportivo Taibi sta iniziando piano piano a scremare la rosa. L’ultima cessione ufficiale è quella di stamattina, con De Francesco in direzione Avellino che va ad aggiungersi ai vari Sarao, Paolucci, Corazza, Rubin, Baclet e Zibert.

E’ risaputo che, fino alla chiusura del mercato, il club dovrà salutare ancora qualche altro elemento. Si parla da mesi di scelte “dolorose”. A quella di Corazza (sicuramente la più difficile a livello “sentimentale”), e a quella possibile di Sounas su cui tanto si è parlato, arriverà a breve anche quella su Reginaldo. L’obiettivo del brasiliano, dichiarato più volte pubblicamente, era quello di smettere dopo aver conquistato la Serie A con gli amaranto. Desiderio, questo, che ha cullato anche in un certo periodo in cui sembrava non dovesse andar via. Adesso, per questioni numeriche e di liste Over, la sua cessione è pressoché certa dato l’arrivo di un altro attaccante.

Si è parlato con insistenza, negli ultimi giorni, del Catania, con cui la Reggina ha già trattato per Sarao. I siciliani avrebbero mostrato effettivamente interesse per il calciatore, ma al momento non si è andato oltre. Il brasiliano, infatti, potrebbe anche valutare altre soluzioni, come quelle di riavvicinarsi a casa, al Nord Italia. Questa sera, a tal proposito, è previsto un incontro tra il giocatore e la società.

Alle nostre verifiche in merito fanno da conferma le parole di Taibi a “Catanista il Talk“: “Come nasce il legame con il Catania? Sono stato ospite di Maurizio Pellegrino, ci siamo messi a disposizione e gli abbiamo dato un giocatore – le sue parole – Magari davanti ci può essere qualcos’altro, non lo so. Reginaldo o Bertoncini? Pellegrino mi ha chiesto solo Sarao e abbiamo chiuso. Per gli altri onestamente sono tutte voci che ho sentito anch’io, ma non ho ricevuto una proposta del Catania”.