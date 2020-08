Villa San Giovanni: venerdì incontro con il giornalista Gianfrancesco Turano

24 Agosto 2020 14:50

Villa San Giovanni: presso Piazza Pretura a partire dalle ore 18 incontro con il giornalista Gianfrancesco Turano

Nell’ambito delle attività di formazione del Circolo PD di Villa San Giovanni, Venerdì 28 Agosto, presso Piazza Pretura di Villa SG (oggi Piazza G. Calabro’), a partire dalle ore 18,00, si terrà un incontro con il giornalista di “La Repubblica” e “L’Espresso”, Gianfrancesco Turano, per affrontare le questioni emergenti dal suo ultimo lavoro letterario: “salutiamo, amico” Il romanzo sull’estate dei boia chi molla (scrittori giunti). Reggio, tutta la Città Metropolitana, è ancora coinvolta in quella temperie, ancora legata – nel bene e nel male – a quelle vicende di 40 anni addietro che non possono essere facilmente consegnate alla retorica dello spontaneismo e alla facile dialettica manichea “buoni/cattivi”. Importante e degno d’analisi appare, inoltre, il ruolo giocato dalle Forze Democratiche e Repubblicane in un frangente storico aperto sul baratro eversivo degli opposti estremismi. Interverranno insieme all’autore, sui temi su delineati, il Direttore, Responsabile di Redazione “Reggio TV”, Francesco Chindemi e la Giornalista di “Gazzetta del Sud”, Giusy Caminiti. Modererà il dibattito Enzo Musolino, Responsabile della Comunicazione del Circolo PD di Villa San Giovanni. La Cittadinaza è invitata a partecipare e, nel rispetto della normativa Anti-Covid, ad indossare la mascherina protettiva.