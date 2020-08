Top Spin Messina: primi allenamenti per il neo acquisto Andrea Landrieu

15 Agosto 2020 10:26

Settimana di allenamenti a Villa Dante per Andrea Landrieu, neo acquisto della Top Spin Messina Fontalba. Il pongista francese, attualmente nella città dello Stretto per un periodo di vacanza, ha preso confidenza con quella che sarà la sua nuova palestra, conoscendo meglio presidente, tecnico, staff e i compagni di squadra Marco Rech Daldosso e Jordy Piccolin, anch’essi a Messina per qualche giorno. Ecco le prime parole di Landrieu da giocatore della Top Spin, pronunciate in un ottimo italiano: “Sono molto felice di essere qui, per me è la prima volta all’estero. Mi piace tanto l’Italia e soprattutto la Sicilia. Con il presidente è bastato che parlassimo una sera ed ho subito firmato il contratto. Conosco bene Monteiro, ha giocato in Francia e l’ho affrontato due o tre volte in passato, ma anche Rech e Piccolin. L’obiettivo – prosegue Landrieu – è vincere tutti i trofei, a cominciare dallo scudetto e poi la Supercoppa e la Coppa Italia, inoltre per la prima volta la squadra parteciperà alla Europe Cup. Penso che in questa stagione possiamo fare qualcosa di bello”. Landrieu si è recentemente imposto in Francia aggiudicandosi il secondo torneo di preparazione organizzato dalla Federazione transalpina all’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance). Dopo essersi classificato primo nel girone B, ha superato per 4-2 in semifinale il quotato Quentin Robinot e ha poi prevalso per 4-3 in finale contro il numero 3 francese Emmanuel Lebesson. “In questo periodo non c’è una vera competizione, ma sono felice di avere vinto questo torneo.