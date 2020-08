Reggio Calabria, all’Ospedale di Polistena la sanità che funziona. Il reparto di Cardiologia sulla rivista Italian Federation of Cardiology

26 Agosto 2020 11:22

La cardiologia di Polistena eccellenza della sanità in Calabria: il reparto guidato dal dott. Amodeo sulla rivista internazionale Italian Federation of Cardiology

La nota rivista internazionale di medicina, Italian Federation of Cardiology, ha dedicato un articolo ad una delle eccellenze della sanità in Calabria, il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Maria degli Ungheresi di Polistena guidato magistralmente dal Dott. Enzo Amodeo. Il reparto si è distinto in questi anni per interventi eccezionali, per sperimentazioni di procedure mediche (tra i primi reparti calabresi ad utilizzare il Biomonitor), per collaborazioni con dottori di caratura nazionale ed internazionale. Numerose, inoltre, le donazioni che molti professionisti hanno fatto (vedi l’acquisto di un elettrocardiografo) riconoscendo il lavoro dei medici e del personale del reparto del nosocomio polistenese.