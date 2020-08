Reggio, Angela Marcianó: “Gratteri è un eroe, la parte migliore della Calabria”

11 Agosto 2020 10:45

Reggio Calabria, Angela Marcianò risponde a Rosy Canale, candidata al consiglio comunale nella lista “Mezzogiorno in Movimento” per Andrea Cuzzocrea Sindaco dopo il durissimo post pubblicato su facebook

“C’è qualcuno che con incomprensibile astio pensa di screditarmi dichiarando che sono espressione dello “sceriffo” Gratteri! Benissimo, ribadisco che per me il Procuratore Gratteri è un Eroe. E rappresenta la parte MIGLIORE della nostra Calabria. Non potevo ricevere complimento migliore!!!”. Con queste parole Angela Marcianò, candidata a Sindaco per un gruppo di liste civiche alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre a Reggio Calabria, risponde alle parole di Rosy Canale, candidata al consiglio comunale nella lista “Mezzogiorno in Movimento” per Andrea Cuzzocrea Sindaco, che ieri aveva pubblicato un durissimo post su facebook proprio contro Marcianò.