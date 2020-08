Reggina, UFFICIALE la prima cessione: Zibert passa al Mantova

27 Agosto 2020 10:20

Prima cessione per la Reggina in questa sessione di calciomercato. Ufficiale il passaggio del centrocampista Urban Zibert al Mantova

Urban Zibert passa al Mantova a titolo definitivo. E’ la prima cessione della Reggina in questa sessione di calciomercato. Ci sarà ancora da sfoltire la rosa per poi pensare ad altri colpi in entrata. In uscita ci sono sicuramente Baclet e Corazza, che potrebbero trovare una squadra a breve. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto a titolo definitivo il cartellino del centrocampista Urban Zibert al Mantova 1911. Il club amaranto augura al calciatore sloveno le migliori fortune professionali”.