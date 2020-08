22 Agosto 2020 12:09

La Reggina continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Il report odierno, seduta agli ordini di mister Toscano

Ultimo allenamento della settimana per la squadra amaranto. I calciatori hanno svolto la seduta sul campo numero 2, dividendola tra parte aerobica ed esercizi con palla. La sessione è terminata con una partitella campo ridotto. La squadra si ritroverà lunedì 24 agosto presso il centro sportivo Sant’Agata.