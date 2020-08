Lavori Granillo, l’Assessore Latella annuncia una novità a StrettoWeb: “Giovedì verrà una società chiamata dalla Reggina” [VIDEO]

3 Agosto 2020 22:42

Un’importante novità, ai microfoni di StrettoWeb, annunciata dall’Assessore allo Sport Giovanni Latella in merito ai lavori dello stadio Granillo

Continua a tenere banco la questione stadio in casa Reggina. A preparazione iniziata e con il mercato che inizia ad entrare nel vivo, c’è grande entusiasmo in città per una Serie B ritrovata dopo sei anni. A far da cornice a tutto anche l’attesa per un Granillo molto rinnovato in vista della ripresa, nella speranza che possa essere – anche solo parzialmente – di nuovo a disposizione dei tifosi.

A tal proposito questo pomeriggio vi abbiamo mostrato le immagini del nuovo colpo d’occhio della Curva Nord, “abbellita” dall’installazione dei seggiolini amaranto e raffiguranti San Giorgio che morde il drago. Di questo e di altro, ai microfoni di StrettoWeb, ha parlato l’Assessore allo Sport Giovanni Latella, annunciando anche un’importantissima novità per giovedì: “Stiamo lavorando affinché la struttura possa essere pronta per l’inizio della nuova stagione – ha affermato – Abbiamo installato i seggiolini in Curva Nord, da qui a breve faremo lo stesso anche per la Sud, sistemeremo gli spogliatoi, allungheremo le panchine, aggiusteremo i vetri perimetrali del campo. Giovedì, poi, arriverà una società chiamata dalla Reggina affinché si lavori ad un progetto finanze riguardante tutto lo stadio”. Altri, poi, gli argomenti trattati dall’Assessore sullo stadio Granillo e anche sul Palapentimele. Eccoli nel VIDEO di seguito.