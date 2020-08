Esodo verso la Sicilia: i vacanzieri combattono le lunghe code di Villa San Giovanni ballando in autostrada [VIDEO]

8 Agosto 2020 12:41

Esodo estivo. Non si lasciano abbattere i vacanzieri diretti verso la Sicilia che in questi giorni sono costretti ad attendere per ore in fila in autostrada per imbarcarsi sui traghetti in partenza da Villa San Giovanni. Il trucco è ballare per strada

Né le piogge torrenziali né le oltre 3 ore di fila che si sono rese necessarie ieri per imbarcarsi ai traghetti di Villa San Giovanni sono sufficienti a smorzare l’entusiasmo dei moltissimi che in queste ore stanno raggiungendo la Sicilia per ricongiungersi con i propri familiari o semplicemente per passare le vacanze in una terra meravigliosa a prescindere da qualsiasi condizione climatica, o dal tempo necessario per raggiungerla.

Le immagini infatti parlano chiaro e mostrano i vacanzieri intenti ad impiegare nel miglior modo possibile il tempo che si sono trovati costretti ad aspettare a causa delle lunghe code in autostrada: ballando spensieratamente le hit dell’estate. D’altronde è pur vero che la Sicilia è una splendida meta, ma anche il viaggio per raggiungerla può essere un’occasionane per collezionare degli splendidi ricordi.