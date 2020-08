Calabria: militare eroe fuori servizio si tuffa in mare per mettere in salvo un uomo ed un bimbo [DETTAGLI]

24 Agosto 2020 23:20

Calabria: militare dell’Esercito Italiano si tuffa nelle acque della spiaggia di Baia di Riace per mettere in salvo un bagnante che caduto in acqua non riusciva a restare a galla

Militare dell’Esercito Italiano si tuffa nelle acque della spiaggia di Baia di Riace per mettere in salvo un bagnante che caduto in acqua non riusciva a restare a galla. Attratto dal pianto del bambino rimasto sul materassino, il militare, libero dal servizio, impiegato per l’esigenza “Strade Sicure” con il Raggruppamento Calabria non ha esitato a tuffarsi per soccorrerli riuscendo a portare in riva i due bagnanti. Accertatosi delle condizioni sanitarie dell’uomo e del bambino, insieme alla moglie del malcapitato bagnante, gli accompagnava presso l’abitazione di famiglia e attendeva l’arrivo dei sanitari.