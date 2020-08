Boom boom Reggina, Gallo: “trattativa con Rami, è un profilo che stiamo seguendo”

23 Agosto 2020 20:30

Incredibile annuncio del presidente della Reggina Luca Gallo, nel mirino un colpo di livello internazionale, Rami. E’ stato campione del mondo

Prima l’annuncio durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, poi l’intervista riportata ai microfoni di Alfredo Pedullà. La Reggina sta provando a convincere Adil Rami, difensore ex Milan e della Nazionale francese. Al momento è svincolato e starebbe valutando l’offerta del club amaranto. E’ stato campione del mondo nel 2018.

La conferma è arrivata direttamente dal numero uno amaranto Luca Gallo. “E’ uno dei profili che stiamo seguendo. Non nego che Rami appartenga a una piccola lista di nomi che la Reggina sta monitorando con attenzione. Per il momento non posso dire altro. Ho soltanto dichiarato che siamo vicini a un profilo internazionale, vedremo gli sviluppi”.