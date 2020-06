Villa San Giovanni: nei prossimi giorni si procederà all’assunzione di due ulteriori figure professionali che serviranno a potenziare l’Equipe Multidisciplinare

18 Giugno 2020 17:24

Villa San Giovanni: grazie al Fondo Povertà nei prossimi giorni si procederà all’assunzione di due ulteriori figure professionali che serviranno a potenziare l’Equipe Multidisciplinare che opera nel Comune

Grazie al Fondo Povertà nei prossimi giorni si procederà all’assunzione di due ulteriori figure professionali che serviranno a potenziare l’Equipe Multidisciplinare che opera nel Comune di Villa San Giovanni, quale ente capofila dell’ambito 14. Con il Piano Regionale Povertà 2018-2020, approvato con DGR n. 381 del 10 agosto 2018, contenente “Azioni di contrasto alla povertà e inclusione sociale attiva”, è stato assegnato all’Ambito Territoriale 14, un contributo pari ad € 305.072,48 – Fondi da utilizzare per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, per come riportato sulle Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018;

In conseguenza di ciò il Comune di Villa San Giovanni, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale 14, ha trasmesso alla Regione Calabria copia dell’Atto di Programmazione Locale (PAL), tenendo conto delle priorità d’impiego previste dalle “Linee di indirizzo per l’attivazione di contrasto alla povertà e di inclusione sociale attiva” pubblicate dalla Regione Calabria, che prevedono quale prima priorità il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e quale seconda priorità il rafforzamento degli interventi di inclusione, attraverso il potenziamento delle Equipe Multidisciplinari. La Regione Calabria ha espresso parere favorevole sullo stesso e l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il P.A.L., dando indirizzo di procedere all’individuazione delle figure professionali previste dal piano Regionale Povertà, utilizzando prioritariamente le graduatorie dei candidati idonei del Personale assunto a valere sulla misura “PON Inclusione” la nuova Responsabile del Settore Politiche Sociali dott.ssa Maria Grazia Papasidero ha sottoscritto in data 24/02/2020 sette contratti individuali di lavoro per 1 istruttore direttivo, 2 educatori professionali e 4 assistenti sociali. Il 13/06/2020 è stata reinsediata la commissione esaminatrice per procedere al reclutamento di ulteriori 2 figure professionali di assistente sociale, previste dal piano povertà. “Sono stata sempre convinta che chi amministra deve riuscire a dare input giusti agli uffici e deve riuscire a captare tutte le risorse possibile per poter dare risposte concrete e positive per il territorio ma anche opportunità lavorative, che possono servire anche e soprattutto per far maturare esperienze professionale e consentire un valido arricchimento curriculare. Non posso non ringraziare il Dott. Pietro Criaco che collabora con il Comune quale consulente per la progettazione ed il reperimento fondi, che ci ha coadiviato con professionalità in tutto il percorso del Fondo Povertà”, afferma il Sindaco f.f., Maria Grazia Richichi.