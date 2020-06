Reggio Calabria, squalo arriva in spiaggia a Gallico spaventando i bagnanti [FOTO e VIDEO]

18 Giugno 2020 20:25

Lo squalo si è avvicinato molto alla riva, arenandosi e rendendo necessario l’intervento di alcuni bagnanti presenti per riprendere il largo

E’ il terzo episodio in pochi giorni. Dopo la balenottera “Codamozza” e dopo il caso di Messina (Messina, i bagnanti riprendono uno squalo spiaggiato sul litorale di Contesse [VIDEO]), oggi un altro squalo è stato avvistato nelle acque dello Stretto, questa volta a Gallico. Lo Stretto di Messina è periodicamente battuto dagli squali che in genere stanno al largo, alla ricerca di tonno rosso e pesce speda, loro principale fonte di nutrimento. Questi pesci, però, scarseggiano sempre più in zona e dunque non di rado gli squali si avvicinano a riva per trovare cibo. Oggi però lo squalo si è avvicinato molto alla riva, arenandosi e rendendo necessario l’intervento di alcuni bagnanti presenti per riprendere il largo (come si vede nella gallery fotografica scorrevole a corredo dell’articolo). Ecco i VIDEO girati dai presenti: