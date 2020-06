Reggio Calabria, il “miracolo” di via Vecchia Cimitero

19 Giugno 2020 11:51

Reggio Calabria, in via Vecchia Cimitero lavori svolti ad opera d’arte in poco meno di 36 ore

Come in un sogno. Un mezzo miracolo. In via Vecchia Cimitero, nella zona collinare del centro storico di Reggio Calabria, si sono conclusi i lavori per la posa della fibra dopo appena 36 ore: la strada è stata ripristinata e gli operai hanno lavorato persino di notte, certamente creando qualche disagio ai residenti, ma limitando disservizi ben più seri su un lungo periodo di tempo come purtroppo tristemente siamo abituati nella nostra città.

E’ stato quindi un esempio positivo, un bel modello di lavori effettuati ad opera d’arte e in tempi record, per cui va il plauso a tutti gli attori coinvolti nell’appalto, dalla ditta ai responsabili comunali che hanno seguito l’iter realizzativo. Magari fosse sempre così!