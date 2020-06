Reggina, su Menez c’era anche il Monza. Galliani confessa: “Gli sarebbe piaciuto venire da noi, ma…”

15 Giugno 2020 11:15

Calciomercato Reggina, anche il Monza era sulle tracce di Jeremy Menez: Galliani ha svelato i retroscena di una trattativa che non è andata in porto

“Avevamo parlato anche con Menez, che aveva piacere di venire a Monza, ma ha un età che non ci consente di pensare a lui o ad altri over, dovremmo comprare solo giocatori under”. Lo ha ammesso Adriano Galliani, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport. L’ad del Monza ha svelato di aver avuto contatti con l’ex attaccante di Roma e Milan, ma di esser stato costretto a defilarsi. A questo punto la Reggina appare essere molto vicina al giocatore, disposto a tornare in Italia anche giocando in Serie B. “Mi auguro molto velocemente, come ha già annunciato il presidente Berlusconi nei prossimi 12 mesi proveremo ad andare in Serie A – ha sottolineato Galliani – , ma questo è l’obiettivo che già ci eravamo dati a inizio stagione: prima che iniziasse il campionato ricordo che il presidente entrò negli spogliatoi per ricordare ai ragazzi che chi ci crede combatte, supera gli ostacoli e vince. Così siamo partiti”. L’esperto dirigente pensa già alla prossima stagione: “guardiamo comunque al futuro, riprenderemo la preparazione dal 1 luglio per non creare il gap con le squadre di Serie B che giocheranno tutta l’estate e arriveranno quindi al nuovo campionato più allenati di noi che siamo fermi da febbraio. Faremo amichevoli e allenamenti, per arrivare con gambe pronte, cercando poi di colmare il prima possibile l’agonismo. Il pubblico negli stadi? Credo che già a luglio qualcosa cambierà, riaprono cinema e teatri, non vedo perché non si possano riaprire gli stadi: siamo all’aperto, con capienze ridotte si può fare”.