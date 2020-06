Prosegue in Sicilia la campagna “Insieme per la solidarietà”

3 Giugno 2020 15:21

Prosegue in tutta la Sicilia la fortunata campagna “Insieme per la solidarietà”, dedicata alle famiglie meno fortunate. Questa mattina, la Parrocchia Maria Santissima delle Grazie, nel quartiere Brancaccio di Palermo, ha accolto l’iniziativa benefica ideata dall’Esercito in sintonia con la Protezione civile e organizzata dal Consiglio Periferico di ASSOARMA. Volontari di ASSOARMA, delle Associazioni Nazionali Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, del Fante, Carristi e Autieri d’Italia, insieme a militari del Comando militare dell’Esercito in Sicilia, con la collaborazione della Caritas parrocchiale e delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, hanno donato generi di conforto a più di 50 famiglie. Grazie a donazioni ricevute da LIDL Italia, Banco Alimentare e numerosi soci di tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Sicilia, i volontari hanno potuto distribuire sacchetti di spesa solidale, oltre alle ormai classiche mascherine donate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, barrette di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP in collaborazione col Centro Siciliano Sturzo e flaconi di disinfettante per le mani. Analoga iniziativa avrà luogo domani in città, presso la Parrocchia Maria Santissima Immacolata allo Sperone.