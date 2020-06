Messina: chiusura svincolo di Giostra. Laimo: “scelta non risolutiva, ma peggiorativa”

17 Giugno 2020 18:04

Messina, Laimo: “la chiusura dello svincolo di Giostra in tutte le sue direzioni non finirà per risolvere le lunghe code sulla tangenziale, che continueranno a formarsi”

“Dopo il tavolo tecnico tenutosi stamani presso la Prefettura di Messina, con il Comitato operativo per la viabilità, che ha decretato la chiusura, seppur in via sperimentale dello svincolo di Giostra in tutte le sue direzioni, (tranne per l’uscita obbligatoria per chi proviene da Palermo), non sono mancate le lamentele di tanti automobilisti che quotidianamente percorrono questo snodo ormai fondamentale che collega la zona nord di Messina al resto della città e non solo”. Ad intervenire sulla vicenda è il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo che, evidenzia “quanto questa ipotesi possa risultare non risolutiva ma addirittura peggiorare ancor di più il caos veicolare, soprattutto nella zona centro nord della città, andando inoltre ad appesantire maggiormente il carico veicolare sullo svincolo di Boccetta.