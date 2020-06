Messina, Gioveni su ATM: “Reintrodurre abbonamenti estivi per under 30 e agevolazioni per lavoratori del centro”

30 Giugno 2020 11:01

Messina, il consigliere Gioveni sulle politiche di ATM: “Si attivino abbonamenti estivi per under 30 e agevolazioni per i lavoratori del centro”

Il consigliere comunale di Messina Libero Gioveni, nella mattinata odierna, ha presentato una nota indirizzata al Presidente dell’ATM S.p.A. Giuseppe Campagna e per conoscenza al sindaco Cateno De Luca ed all’assessore alla mobilità urbana Salvatore Mondello proponendo agevolazioni relative agli abbonamenti ai mezzi pubblici per gli under 30 e i lavoratori del centro.

“Esattamente da domani 1 luglio, come è stato ampiamente comunicato, sarà attivato il nuovo servizio notturno dello shuttle da Giampilieri a Mortelle che consentirà ai ragazzi di potersi spostare in sicurezza fra i vari lidi e locali della riviera nord e, contestualmente, riprenderà anche il servizio di sosta a pagamento nei vari lotti della ZTL con l’introduzione delle nuove tariffe che saranno tutte di 1 euro, anche nelle zone blu dove vigeva la tariffa oraria di 50 cent.

Ebbene, per entrambe le novità lo scrivente ritiene che, a fronte della duplice esigenza di salvaguardare gli equilibri di Bilancio dell’azienda e di venire incontro alle legittime esigenze dell’utenza, occorre introdurre (o reintrodurre) delle azioni incentivanti che sinteticamente qui di seguito si riportano:

ABBONAMENTI ESTIVI PER UNDER 30

Lo scorso anno ATM in liquidazione aveva attivato un abbonamento per ragazzi e adolescenti di 20 euro mensili; in tal modo l’uso del mezzo pubblico in città sarebbe senza alcun dubbio incentivato per i tantissimi giovani che specie di sera farebbero uso dello shuttle notturno, atteso che parecchi ragazzi (alcuni dei quali provenienti da famiglie in forte disagio economico) non possono di certo permettersi due o più biglietti al giorno di 1,50 euro per 100 minuti e quello doppio di 2,50 euro (per non parlare poi dei biglietti venduti a bordo di 2 euro e 4 euro).

ABBONAMENTI ZTL PER COMMERCIANTI E LAVORATORI DEL CENTRO

Non è la prima volta che il sottoscritto avanza questa proposta per tutti i commercianti e lavoratori del centro città che si ritroveranno costretti adesso a pagare non meno di 6 euro al giorno per poter sostare con i due tagliandi di mezza giornata (mattina e pomeriggio), passati da 1,50 euro a3 euro.

Un vero e proprio salasso, questo, per i lavoratori e soprattutto per gli operatori commerciali in un periodo in cui invece dovremmo tendere loro una mano per farli uscire dalla crisi post-Covid.

Ricordo benissimo l’impegno da parte del CdA aziendale di voler riprendere la proposta dell’abbonamento agevolato per i lavoratori del centro una volta avviata la nuova società; credo, quindi, sia giunto il momento di agire in questo senso.

CONCLUSIONI

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale, nella duplice ottica di venire incontro sia alle esigenze dell’utenza, sia all’opportunità per codesta azienda di ricevere un immediato e consistente aumento di liquidità di cassa,

C H I E D E

al sig. Presidente di ATM S.p.A. di valutare concretamente le suddette due proposte, ossia:

reintrodurre l’abbonamento mensile estivo per l’utilizzo di bus e tram rivolto ai ragazzi al costo di 20 euro;